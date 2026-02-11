Haberler

Dünya Haberleri

ABD basınından çarpıcı iddia: Orta Doğu’ya gönderilecek ikinci uçak gemisi hazırlanıyor!

ABD basınından çarpıcı iddia: Orta Doğu’ya gönderilecek ikinci uçak gemisi hazırlanıyor!

Bugün gerçekleştirilen katil Netanyahu ile Trump arasında gerçekleştirilen görüşme sonrası ABD basınından çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Yapılan habere göre, Pentagon’un Orta Doğu’ya göndermek üzere ikinci uçak gemisini hazırladığı aktarıldı.

Giriş Tarihi: 11 Şubat 2026 23:48 Son Güncelleme: 12 Şubat 2026 00:09

Wall Street Journal'a konuşan üç ABD'li yetkiliye göre, ABD Orta Doğu'ya bir uçak gemisi daha gönderebilir. İsmi açıklanmayan söz konusu yetkililer, ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon), ABD ordusunun İran'a olası bir saldırıya hazırlanması kapsamında, ikinci bir uçak gemisi saldırı grubunun Orta Doğu'ya konuşlandırılması hazırlıkları için talimat aldığını öne sürdü.

Başkan Donald Trump'ın İran ile müzakerelerin başarısız olması durumunda askeri harekata hazırlanmak için Orta Doğu'ya ikinci bir uçak gemisi göndermeyi değerlendirdiğini savunan yetkililer, ancak bu konuda henüz bir emir verilmediğini ve durumun değişebileceğini ifade etti. Söz konusu yetkililerden biri, karar verilmesi durumunda Pentagon'un iki hafta içinde, ABD Doğu Kıyısı'ndan muhtemelen USS George H.W. Bush uçak gemisini bölgeye konuşlandırabileceğini iddia etti.