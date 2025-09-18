ABD basınından çarpıcı iddia: Trump Netanyahu’nun eylemlerinden ’rahatsız’

Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin konuyla ilgili bilgi sahibi kaynaklara dayandırdığı haberinde, 9 Eylül'de İsrail'in Katar'da bulunan Hamas müzakere heyetine yönelik saldırısının ardından ABD Başkanı Donald Trump'ın perde arkasında, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya yönelik tutumu ele alındı.

İsimleri açıklanmayan kaynaklara göre Trump, son dönemde bazı danışmanlarına, kendi tercihi olan ateşkes müzakerelerinin yerine, Netanyahu'nun "Hamas'ı teslim olmaya zorlamak" için askeri güç kullandığını belirtti.

Buna göre, İsrail'in bu saldırıyla müzakere sürecini tehlikeye atması dolayısıyla Trump'ın Netanyahu'ya karşı yaşadığı "hayal kırıklığı" daha da alevlendi.

Saldırı nedeniyle Netanyahu'ya öfkelenen Trump, uygun yanıtı vermek üzere Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve kıdemli danışmanlarıyla toplantı yaptı.

Öte yandan, kıdemli bir İsrailli yetkili ise Trump ve Netanyahu'nun ilişkilerinin "harika" ilerlediğini belirterek aksi yöndeki iddiaların "yalan haber" olduğunu ifade etti.

ABD'li yetkililerden bazıları da İsrail'e verdiği destek nedeniyle Trump'ın "gurur duyduğunu" ve Netanyahu ile bağlarını alenen koparmak istemediğini söyledi.