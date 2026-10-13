ABD basınından çarpıcı iddia: Trump ve Netanyahu, İran’a saldırı ihtimalini görüştü!

ABD VE İSRAİL ORDULARI TEYAKKUZ HALİNDE



Görüşme, Trump'ın İran'a ara seçimlerden önce saldırmayacağı açıklamasından önce gerçekleşirken, hem İsrail hem de ABD ordularının Trump'ın fikrini değiştirme ihtimaline karşı teyakkuz halinde olduğu aktarıldı. İsminin açıklanmasını istemeyen ABD'li bir kaynak, "Bibi (Netanyahu) yeniden harekete geçmek istiyor gibi görünüyor. Bu konuyu Trump ile birkaç kez konuştu ve Trump, 'Sen bilirsin Bibi, hadi hazırlıklarını yap.' dedi. Ama aslında kesin bir taahhüt yok. 'Hadi hazırlıklarını yap.' demek, belki şimdi, belki sonra, belki de hiç anlamına gelebilir." ifadelerini kullandı. Trump ve Netanyahu'nun son 2 haftada İran'a saldırıların sürmesine ilişkin birkaç kez görüştüğüne işaret eden kaynaklar, Netanyahu'nun Trump'a İran'ın askeri ve nükleer tesislerini hedef almaktan bahsettiğini aktardı. İsrailli bir yetkili, Trump'ın en başta saldırıların sürdürülmesi konusunda gönüllü olduğunu ancak daha sonra konuya daha temkinli yaklaştığını kaydederken, ABD'li yetkili de Trump'ın bu konuda git-gelli olduğunu söyledi. Ayrıca yetkililer, son günlerde Netanyahu'nun danışmanları ile yaptığı toplantılarda İran'a yeni saldırı ihtimalinin Trump tarafından gündeme getirildiğini söylediğini ve bu durumda Trump'ın İsrail'den saldırılara katılmasını istediğini belirtti.