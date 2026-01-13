ABD Basınından çarpıcı iddia: Trump'ın özel temsilcisi Pehlevi ile görüştü!
ABD Başkanı Donald Trump'ın sosyal medya hesabından İran'da yaşanan gösterilere ilişkin açıklamalarda bulunmasının ardından gözler ABD'ye çevrildi. Tüm dünya ABD'nin atacağı adımları ve İran'ın vereceği karşılığı beklerken ABD Basını tarafından bir iddia ortaya atıldı. ABD Basını tarafından yapılan açıklamaya göre, Beyaz Saray Özel Temsilcisi Wıtkoff, İran'ın sürgündeki veliaht Prensi Rıza Pehlevi ile gizlice görüştü.
ABD Başkanı Donald Trump, İran'da yaşanan gösterilere ilişkin mesaj yayımlayarak, protestoculara eylemlerin devam etmesi çağrısı yapmıştı.
'BÜYÜK BİR BEDEL ÖDEYECEK'
Mesajında protestocuların devlet kurumlarını kontrol altına alması gerektiğini söyleyen Trump, "İranlı yurtseverler, protesto etmeye devam edin; kurumlarınızı ele geçirin! Katillerin ve tacizcilerin isimlerini not edin, hepsi büyük bir bedel ödeyecek" açıklamasında bulunmuştu.
PEHLEVİ İLE GÖRÜŞTÜ
Tüm bu yaşananların ardından bir açıklama da ABD Basını tarafından geldi. ABD Basını tarafından yapılan habere göre, Beyaz Saray Özel Temsilcisi Wıtkoff, İran'ın sürgündeki veliaht Prensi Rıza Pehlevi ile gizlice görüştü.