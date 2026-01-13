ABD Basınından çarpıcı iddia: Trump’ın özel temsilcisi Pehlevi ile görüştü!

Mesajında protestocuların devlet kurumlarını kontrol altına alması gerektiğini söyleyen Trump, "İranlı yurtseverler, protesto etmeye devam edin; kurumlarınızı ele geçirin! Katillerin ve tacizcilerin isimlerini not edin, hepsi büyük bir bedel ödeyecek" açıklamasında bulunmuştu.

PEHLEVİ İLE GÖRÜŞTÜ

Tüm bu yaşananların ardından bir açıklama da ABD Basını tarafından geldi. ABD Basını tarafından yapılan habere göre, Beyaz Saray Özel Temsilcisi Wıtkoff, İran'ın sürgündeki veliaht Prensi Rıza Pehlevi ile gizlice görüştü.