ABD basınından dikkat çeken iddia: Eski Adalet Bakanı Bondi’nin yeni görevi belli oldu

Axios platformunun haberinde, eski ABD Adalet Bakanı Pam Bondi'nin, Beyaz Saray'da ABD Başkanı'nın Bilim ve Teknoloji Danışmanları Konseyi'ne (PCAST) atandığı belirtildi.

Bondi'nin söz konusu konseyde hükümet ile teknoloji şirketleri arasındaki koordinasyonu sağlamaktan sorumlu olacağı ifade edilen haberde, eski Adalet Bakanı'nın ayrıca yeni oluşturulan ulusal altyapı danışmanlığı görevinde de bulunacağı kaydedildi.

Haberde, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in konuya ilişkin açıklamasında, Bondi'nin Trump yönetimi için "çok değerli bir isim" olduğunu ve yönetimin karşı karşıya olduğu önemli meselelerde görev almaya devam edeceğini belirttiği aktarıldı.

Öte yandan, konuya aşina kaynaklara dayandırılan haberde, görevden ayrılmasının ardından Bondi'ye tiroid kanseri teşhisi konulduğu, tedavi gördüğü ve iyileşme sürecinin devam ettiği belirtildi.