ABD basınından dikkat çeken iddia: İran savaşında B-1 bombardıman uçakları yeniden sahada
ABD medyasına göre Washington, İran’daki Devrim Muhafızları hedeflerini vurmak için yeniden B-1 bombardıman uçaklarını kullanmaya başladı. Uçakların İngiltere’deki bir hava üssünden havalandığı öne sürüldü.
Axios'un ABD'li yetkililere dayandırdığı haberde, ABD'nin İran'da Devrim Muhafızları Ordusu'na ait hedefleri vurmak için yeniden B-1 bombardıman uçakları kullanmaya başladığı iddia edildi.
Bu uçakların İngiltere'deki bir hava üssünden kalktığı ve uçakların izlendiği internet siteleri üzerinden İran'da olduklarının görüntülendiği belirtildi.
ABD, 28 Şubat'ta İran'a karşı başlattığı saldırılarda bu uçakların kullanıldığını açıklamıştı ancak 12 gün önce yeniden başlayan saldırılarda bu uçakların kullanımına ilişkin bilgi paylaşılmamıştı.
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