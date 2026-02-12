Haberler

ABD basınından dikkat çeken iddia: İran’a gizlice binlerce Starlink gönderildi!

ABD basınının ABD’li yetkililere dayandırdığı habere göre, Washington yönetimi, İran'da internet erişiminin kısıtlanmasının ardından yaklaşık 6 bin Starlink terminalini ülkeye gizlice soktu. Bu alımların İran'da aktivistlerin internet kesintilerini aşmasına yardımcı olmak amacıyla yapıldığını ileri sürdü.

Giriş Tarihi: 12 Şubat 2026 21:22

Wall Street Journal (WSJ) gazetesine konuşan ABD'li yetkililere göre, Washington yönetimi, İran'da internet erişiminin kısıtlanmasının ardından yaklaşık 6 bin Starlink terminalini ülkeye gizlice soktu. Yetkililer, bunun ABD'nin Starlink terminallerini İran'a doğrudan gönderdiği ilk operasyon olduğunu öne sürdü.

ABD Dışişleri Bakanlığının önceki aylarda çoğu ocakta olmak üzere yaklaşık 7 bin Starlink terminali satın aldığını iddia eden yetkililer, bu alımların İran'da aktivistlerin internet kesintilerini aşmasına yardımcı olmak amacıyla yapıldığını ileri sürdü. Yetkililer, ABD Başkanı Donald Trump'ın sevkiyattan haberdar olduğu ancak planı doğrudan kimin onayladığının net olmadığını iddia etti.