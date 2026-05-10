ABD basınından dikkat çeken iddia: İsrail Irak çölüne gizli karakol kurdu
ABD medyası, İsrail'in, İran'a yönelik saldırılarını desteklemek için Irak çölünde gizli bir karakol kurduğunu ve bunu "tespit etmek üzere olan" Irak birliklerine hava saldırıları düzenlendiğini ileri sürdü.
The Wall Street Journal'ın haberine göre, aralarında ABD'li yetkililerin de bulunduğu kaynaklar, İsrail'in, İran'a yönelik saldırıları desteklemek amacıyla Irak çölünde gizli bir askeri karakol kurduğunu öne sürdü.
Haberde, İsrail'in, karakolu "tespit etmek üzere olan" Irak birliklerine hava saldırıları düzenlediği belirtildi.
İsrail'in burada özel kuvvetler konuşlandırdığı, söz konusu tesisin İsrail hava kuvvetleri için lojistik merkez işlevi gördüğü ve İsrail'in bu karakolu İran'a yönelik saldırıların hemen öncesi ABD'nin bilgisi dahilinde inşa ettiği kaydedildi.
BİR ÇOBAN TARAFINDAN FARK EDİLDİ
Irak medyasının, bir çobanın söz konusu bölgede helikopter uçuşları da dahil olağan dışı askeri faaliyetler gördüğünü bildirdiğini ve Irak ordusunun durumu araştırmak üzere bölgeye asker gönderdiğini yazdığı aktarılan haberde, İsrail'in hava saldırılarıyla bu askerleri uzak tuttuğu savunuldu.
İsrail ordusu, konuya ilişkin açıklama yapmaktan kaçındı.