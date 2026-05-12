ABD basınından dikkat çeken iddia: Rus gemisi Kuzey Kore’ye reaktör taşıyordu

İspanya kıyılarından yaklaşık 60 mil açıkta batan Rus kargo gemisi Ursa Major'ın, Kuzey Kore'ye iki denizaltı nükleer reaktörü taşıdığı öne sürüldü.

CNN'in araştırmasına dayanan haberde, olayın Batılı bir askeri gücün Rusya'nın Kuzey Kore'ye nükleer teknoloji aktarmasını engellemeye yönelik bir müdahalesine işaret ettiği ileri sürüldü.

Haberde, Ursa Major'ın 23 Aralık 2024'te batmasının uzun süre kamuoyundan gizlenmesinin ardından İspanya hükümetinin 23 Şubat'ta yaptığı açıklamada, geminin Rus kaptanının İspanyol yetkililere "denizaltılarda kullanılanlara benzer iki nükleer reaktör bileşeni" taşıdıklarını itiraf ettiği ancak reaktörlerin nükleer yakıt içerip içermediğinden emin olmadığını belirttiği aktarıldı.

ŞÜPHELİ ROTA

Ursa Major'ın 2 Aralık 2024'te Finlandiya Körfezi'ndeki Ust-Luga Limanı'na yanaştıktan sonra St. Petersburg'a geçtiği ve 11 Aralık'ta varış limanı olarak Vladivostok'u beyan ederek yola çıktığına işaret edilen haberde, geminin resmi yük listesinde ise iki büyük "menhol kapağı", 129 boş konteyner ve iki vinçin yer aldığı kaydedildi.

Haberde, kaptan Igor Anisimov'un söz konusu "menhol kapaklarının" aslında nükleer reaktör parçaları olduğunu kabul ettiği ve geminin Kuzey Kore'nin Rason Limanı'na yönlendirilmesinin planlandığını düşündüğü vurgulandı.