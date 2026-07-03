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ABD basınından flaş iddia! İsrail'in hedefinde o iki isim var

ABD basınından flaş iddia! İsrail'in hedefinde o iki isim var

ABD basınının önde gelen gazetelerinden The New York Times, Washington yönetiminin İsrail’in İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ve İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf'a yönelik suikast düzenleyebileceği konusunda Tahran yönetimini uyardığını iddia etti.

Giriş Tarihi: 03 Temmuz 2026 05:15

ABD merkezli The New York Times (NYT) gazetesi, ABD ve İsrail'in İran'a karşı yürüttüğü savaşın ardından başlayan müzakere süreciyle ilgili dikkat çeken bir iddiayı gündeme taşıdı. ABD'li yetkililere dayandırılan habere göre; Washington yönetiminin, 8 Nisan'da ilan edilen ateşkes sonrasında İsrail'in İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ve İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf'a yönelik suikast düzenleyebileceğine dair endişelerini dolaylı yollardan Tahran yönetimine ilettiği bildirildi. ABD'li yetkililerin bölgedeki mevkidaşları aracılığıyla İran'a, "İsrail'in söz konusu iki ismi hedef alabileceği" yönünde bir uyarı mesajı gönderdiği aktarıldı.

ARAKÇİ İLE GALİBAF'IN "MEŞRU HEDEFLER" ARASINDA GÖRÜLÜYOR Yetkililer, 28 Şubat'ta başlayan çatışmalar sırasında İsrail'in İran'ın üst düzey lider kadrosunu ortadan kaldırmaya odaklandığını ve o dönemde Arakçi ile Galibaf'ın "meşru hedefler" arasında görüldüğünü belirtti. Ancak nisan ayı başında sağlanan ateşkesin ardından bu iki ismin Tahran'ın müzakere heyetinin başına geçmesiyle durumun değiştiği; olası bir suikast girişiminin görüşmeleri sabote ederek çatışmaları yeniden alevlendireceği endişesinin yaşandığı vurgulandı.