ABD basınından flaş iddia! Trump İran'a karşı yeni saldırı dalgası başlatabilir

ABD basını, Trump'ın İran'a karşı yeni bir saldırı dalgası başlatmaya hazırlandığını iddia etti. Öte yandan müzakerelerde bir ilerleme kaydedilmediği takdirde Trump'ın yeni saldırıları ciddi olarak değerlendireceği kaydedildi.

Giriş Tarihi: 23 Mayıs 2026 03:23 Son Güncelleme: 23 Mayıs 2026 03:29

ABD merkezli haber kuruluşu CBS, ABD-İran gerginliği ile ilgili çarpıcı bir iddiayı gündeme taşıdı. Hükümet kaynaklarına dayandırılan habere göre, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a karşı yeni bir saldırı dalgası başlatmaya hazırlandığı iddia edildi.

"KESİN KARARI VERMEDİ" Trump'ın oğlunun düğününe katılmama kararı aldığı ve hafta sonu boyunca Beyaz Saray'da kalacağı belirtilirken, bazı Amerikan askeri personeli ve istihbarat teşkilatı mensuplarının hafta sonu planlarını iptal ettikleri aktarıldı. Buna rağmen Trump'ın olası yeni saldırı dalgası konusunda kesin kararı vermediği kaydedildi.