ABD basını duyurdu: Trump ABD askerini Güney Kore’den çekiyor

Kuzey Kore'nin nükleer silah ve balistik füze programları Kore Yarımadası ve çevresinde gerilimi artırırken, bölgenin güvenliği ile ilgili kritik bir iddia geldi. ABD basınında yer alan haberlere göre ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin Güney Kore'de konuşlu 28 bin 500 ABD askerinin 4 bin 500'ünü, yani yaklaşık yüzde 16'sını bölgeden çekip Guam dahil Hint-Pasifik'in diğer bölgelerine konuşlandırmayı planladığı belirtildi. Söz konusu planın Trump yönetiminin Kuzey Kore'ye dair hazırladığı resmi olmayan bir politika incelemesinin parçası olduğu aktarıldı.