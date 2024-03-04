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Giriş Tarihi: 4.3.2024 10:48

ABD Başkan Yardımcısı Harris: En azından 6 haftalık acil ateşkes gerekiyor

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, Gazze’deki durumun yıkıcı olduğunu ifade ederek, “En azından önümüzdeki 6 hafta boyunca derhal ateşkes sağlanmalıdır” dedi.

DHA
ABD Başkan Yardımcısı Harris: En azından 6 haftalık acil ateşkes gerekiyor

ABD Başkan Yardımcısı Harris, Alabama eyaletine ziyareti kapsamında yaptığı konuşmada, Gazze'deki insani trajediye de değindi. Harris, "Gazze'de her gün gördüklerimiz yıkıcıdır ve ortak insanlığımız bizi harekete geçmeye zorlamaktadır. Gazze'de yaşanan acının büyüklüğü göz önüne alındığında, en azından önümüzdeki 6 hafta boyunca derhal ateşkes sağlanmalıdır" dedi.

Harris, ayrıca Gazze Şeridi'ne insani yardımın artırılmasının önemine vurgu yaparak İsrail hükümetinin bu konuda gerekeni yapması gerektiğini, bunun mazereti olmadığını söyledi.

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ABD Başkan Yardımcısı Harris: En azından 6 haftalık acil ateşkes gerekiyor
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