ABD Başkan Yardımcısı İsrail’de: Netanyahu’yu engellemek için geldi

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'ın "İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Gazze'de varılan ateşkesi bozmasını engellemek için" İsrail'e geldiği belirtildi.

Giriş Tarihi: 21 Ekim 2025 16:15

İSRAİL ATEŞKESİ İHLAL ETMİŞTİ ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve Trump'ın damadı Jared Kushner da Gazze'deki ateşkesi görüşmek için dün İsrail'e gelmiş ve Netanyahu ile görüşmüştü. İsrail'in pazar günü gerçekleştirdiği geniş çaplı hava saldırıları, 10 Ekim'de varılan ateşkesin bozulacağı endişesini doğurmuştu. Tel Aviv yönetimi, saldırıların yanında Gazze'ye insani yardım tırlarının girişini de askıya almıştı.