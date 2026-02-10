ABD Başkan Yardımcısı Vance: “Azerbaycan ile ortaklığı güçlendirmek istiyoruz”

Bugün ABD ile Azerbaycan arasındaki ilişkilerin tamamen yeni bir aşamaya geçmekte olduğunu belirten Aliyev, "Karşılıklı olarak imzaladığımız belgede iş birliğimizin çeşitli alanları yer almaktadır. Güvenlik alanındaki iş birliğimizi sürdüreceğiz, terörle mücadele operasyonlarında birlikte çalışacağız. Enerji güvenliği konularında da iş birliği kuracağız. Halihazırda Azerbaycan, doğal gaz kaynaklarıyla 16 ülkenin enerji güvenliğini teminat etmektedir. Bunların 11'i NATO üyesi ve ABD'nin müttefikleridir. Bağlantılar, belirttiğim gibi TRIPP projesiyle birlikte barışa, kalkınmaya ve iş birliğine yeni bir katkı sağlayacaktır. Aynı zamanda savunma alanında teçhizat satışlarıyla ilgili iş birliğinde de yeni bir sayfa açıyoruz. Yapay zeka merkezlerinin kurulması da bugün ikili gündemimizin bir parçasıdır. ABD şirketleriyle şimdiden ilk sonuçlarımız mevcuttur. Diğer bir ifadeyle, Başkan Yardımcısı Vance'in ülkemize ziyareti tarihe geçecek niteliktedir. O bizim dostumuz ve misafirimizdir, görüşmelerin içeriği ve stratejik bakış açısından bu ziyaret son derece önemlidir" diye konuştu.

"BİZ BU YOLU BİRLİKTE YÜRÜMEK İSTİYORUZ" Azerbaycan ile olan ilişkilerinden bahseden ABD Başkan Yardımcısı Vance, "Uzun bir süredir ABD ile çok önemli stratejik iş birliğimizi değerlendiriyoruz ve biliyoruz ki belki de birçok kişi bunu bilmiyor, ancak Afganistan'dan çıkan son barış güçleri ülkelerinden biri Azerbaycan'dır. Elbette o dönemde operasyonları öyle bir şekilde yürüttük ki, son derece zor şartlar altında bu itibarı koruyabildik. Bugün burada bu dostluğa teşekkür etmek için bulunuyoruz. Bugün bunun bir tezahürünü görüyoruz ve yeni sayfalar açılıyor. Düşünüyoruz ki, Başkan Trump'ın ve Cumhurbaşkanı Aliyev'in liderliğinde Azerbaycan ile ilişkilerimiz çok daha fazla gelişecektir. Ele alacağımız ve açıklayacağımız birçok konu bulunuyor. Pek çok mesele hakkında da görüştük. Aynı zamanda Azerbaycan'a bazı alanlarda, özellikle karasuları savunması açısından imkanlar oluşturulacak. Ayrıca TRIPP projesi de artık gerçekleştirilmiş olup Azerbaycan'a yeni fırsatlar sunacaktır. Ekonomik imkanların genişletileceğini ve doğal kaynakların daha verimli şekilde değerlendirilebileceğini umuyoruz. En önemlisi de isteriz ki Ermenistan ile Azerbaycan arasında barış anlaşması kalıcı olsun. Çünkü herhangi bir çatışmanın yeniden başlamamasının son derece önemli olduğunu biliyoruz. Bu sayede halklar arasında yeni köprüler kurulacak, kültürel alanda bağlar geliştirilecektir. Biz bu yolu birlikte yürümek istiyoruz" dedi.