ABD Başkan Yardımcısı Vance: “Azerbaycan ile ortaklığı güçlendirmek istiyoruz”
ABD Başkan Yardımcısı James David Vance, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile basın toplantısı düzenledi. Vance konuşmasında, “Düşünüyoruz ki, Başkan Trump'ın ve Cumhurbaşkanı Aliyev'in liderliğinde Azerbaycan ile ilişkilerimiz çok daha fazla gelişecektir. Ele alacağımız ve açıklayacağımız birçok konu bulunuyor.” İfadelerine yer verirken, “Biz birbirimize daha sıkı bağlanmak ve ortaklığımızı daha da güçlendirmek istiyoruz.” dedi.
ABD Başkan Yardımcısı James David Vance, resmi temaslarda bulunmak üzere Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye geldi. JD Vance temasları kapsamında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi. Sınırlı ve heyetler arası gerçekleştirilen görüşmelerden sonra Vance ve Aliyev basına açıklamalarda bulundu. Basın toplantısında konuşan Aliyev, "Bugün bizim için büyük bir onurdur ki stratejik ortaklığımızı dünyanın en güçlü devleti olan ABD ile kuruyoruz. Ayrıca ABD Başkanı Donald Trump'a, Başkan Yardımcısı Vance'e ve onların heyetine Kafkasya'da barışa verdikleri taahhüt için teşekkür ediyoruz.
Geçtiğimiz yılın Ağustos ayında Ermenistan ve Azerbaycan, Başkan Trump'ın katılımıyla Beyaz Saray'da anlaşmayı paraflamış, ayrıca ortak bir bildiriyi imzalamıştır. O bildiriyi Başkan Trump da tanık olarak imzalamıştı ve sonraki 6 aydır biz artık barış ortamında yaşıyoruz. Buna alışıyoruz ve ABD hükümetine böyle büyük bir taahhüt verdiği için teşekkür ediyoruz" dedi.
Aliyev, ortak bildirinin imzalanmasının ardından bölgede atılan ekonomik adımlara ilişkin, "Biz yalnızca transit konusunda Azerbaycan üzerinden Ermenistan'a yük taşınmasına yönelik kısıtlamaları kaldırmakla kalmadık, aynı zamanda kendimiz de Ermenistan'a petrol ürünleri ihracatına başladık. Bu da aslında ticaretin ve iş birliğinin başlangıcı anlamına geliyor. En önemli sonuçlardan biri ve Trump-Vance Yönetimi'nin bölgemizde beklediği çabalardan biri de Trump Uluslararası Barış ve Refah Yolu (TRIPP) yani 'Trump Koridoru' projesidir. Bu proje yalnızca Azerbaycan'ın iki bölümünü birbirine bağlamakla kalmayacak, aynı zamanda son derece güvenli bir şekilde büyük taşımaların yapılabileceği bir koridora dönüşecektir. Asya'yı Avrupa'ya, Azerbaycan üzerinden ve Ermenistan aracılığıyla bağlayacak, diğer komşular da bu projeye katılacaktır. Bu da genel olarak bölgede barışı güçlendirecektir" ifadelerini kullandı.