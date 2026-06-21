ABD Başkan Yardımcısı Vance, İran müzakereleri için İsviçre’ye gitti

ABD Başkan Yardımcısı James David Vance, temasları öncesinde Maryland eyaletindeki Joint Base Andrews Havalimanı'ndan özel uçağıyla İsviçre'ye gitmek üzere yola çıktı. Vance'in İsviçre'de ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve Trump'ın damadı Jared Kushner ile bir araya gelmesi bekleniyor.



İRAN HEYETİNE GALİBAF LİDERLİK EDECEK

Taraflar arasında imzalanan mutabakat zaptının ardından kalıcı bir barış anlaşmasına yönelik başlıkların ele alınacağı görüşmede, İran heyetine İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf'ın liderlik edeceği öngörülüyor. Heyette ayrıca İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'nin yanı sıra İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Bakıri ve İran Merkez Bankası Başkanı Abdülnasır Himmeti gibi üst düzey isimlerin de yer aldığı iddia edilmişti.

İsrail basını, İran'ın nükleer programına ilişkin başlıkların ele alınacağı teknik görüşmelere Uluslararası Atom Enerji Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Grossi'nin de katılmasının beklendiğini yazmıştı.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ve Genelkurmay Başkanı Asim Munir de kısa bir süre önce uçağa binerek İsviçre'ye doğru hareket etmişti.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör