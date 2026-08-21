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ABD Başkan Yardımcısı Vance: “İran’a karşı en etkili araç ekonomik baskı”

ABD Başkan Yardımcısı Vance: “İran’a karşı en etkili araç ekonomik baskı”

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance katıldığı bir programda, İran’a ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Hürmüz Boğazı'nın İran'ın "kozu" olduğunu, ancak "ticari gemilere saldırılara rağmen" buradan yüksek miktarda petrol geçişini sağladıklarını savunan Vance, "Elimizdeki en etkili aracın, onlara uygulayabileceğimiz ekonomik baskı olduğu yeni bir safhaya geçtik." dedi.

Giriş Tarihi: 21 Ağustos 2026 00:01

Vance, konuk olduğu bir podcast programında, İran gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Hürmüz Boğazı'nın İran'ın "kozu" olduğunu, ancak "ticari gemilere saldırılara rağmen" buradan yüksek miktarda petrol geçişini sağladıklarını savunan Vance, ABD'deki akaryakıt fiyatlarını büyük ölçüde düşürdüklerini iddia etti.

Vance, ABD'deki enerji fiyatlarında rahatlamayı ve İran'ı "ticari gemilere saldırıları için cezalandırmayı" başardıkları takdirde bunun İran'a "ekonomik baskı" olarak geri döneceğini ifade etti. Böylece İran tarafının ABD ile "ne tür bir anlaşma yapmak istediği" konusunda da hesaplarının değişeceğini öne süren Vance, "Elimizdeki en etkili aracın, onlara uygulayabileceğimiz ekonomik baskı olduğu yeni bir safhaya geçtik." dedi.