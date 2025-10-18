ABD Başkan Yardımcısı Vance, Tel Aviv’e gidiyor

Vance'ın, İsrailli üst düzey yetkililerle yapacağı görüşmelerde rehinelere ait tüm cenazelerin iadesi ve planın yeni aşamasına geçiş süreci gibi kritik konuların gündeme geleceği aktarıldı.

İsrail basınında yer alan haberlere göre, ABD Başkan Yardımcısı Vance 20 Ekim Pazartesi günü Tel Aviv 'i ziyaret edecek. Ziyaret kapsamında Gazze Şeridi 'ndeki saldırıların durdurulmasına ilişkin planın ikinci aşamasına geçişin ele alınacağı bildirildi.

TRUMP PLANINDA YENİ DÖNEM

İsrail merkezli Haaretz gazetesi, geçtiğimiz salı günü yayımladığı haberinde, Trump planının ikinci aşamasına ilişkin tartışmaların başladığını bildirmişti.

Habere göre, söz konusu aşama; İsrail ordusunun ikinci çekilmesini, Gazze'de alternatif bir hükümetin kurulmasını ve Hamas'ın silahsızlandırılmasını içeriyor.