ABD Başkan Yardımcısı Vance'dan seçim itirafı: "Savaş bize kaybettirdi"

"KAYBETMEMİZİN NEDENİ SAVAŞ" Vance, "Kaybetmemizin nedeni savaş. Başkan da dün gece bunu bizzat söyledi. Eğer bunun buna değdiğini, Senato 'yu önümüzdeki 6 yıl boyunca kaybetmenin ödenmeye değer bir bedel olduğunu savunmak istiyorsanız, buyurun savunun. Bunun ödenmeye değer bir bedel olduğunu ileri sürün. Katılsanız da katılmasanız da en azından bu dürüst bir yaklaşım olur" dedi.

"NEDEN KAYBETTİĞİMİZİ HERKES BİLİYOR"



Vance seçim sonuçlarına rağmen Cumhuriyetçi adaylara destek verilmesi çağrısında bulunarak, "Ancak neden kaybettiğimizi herkes biliyor. Bundan sonra nasıl ilerleyeceğimize ilişkin yapılacak her dürüst tartışma da buradan başlamalı. Ülkemiz için umudumu koruyorum. Öfkeli olan ve 'Ben size söylemiştim' demek isteyenlere şunu söylüyorum: Haklısınız, gerçekten de söylemiştiniz. Bu enerjinizi, sizin dünya görüşünüzü paylaşan Cumhuriyetçi adayların seçilmesi için kullanın. Sonuçlara öfkelenenlere ise öfkelenmekte haklı olduklarını söylüyorum. Gelin, bu öfkeyi ülkemizi kurtarmak için yeniden çalışmaya koyulmak üzere kullanalım" ifadelerini kullandı.