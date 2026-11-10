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  • ABD Başkan Yardımcısı Vance’ten Hegseth’e destek: “Mesele bürokrasiye karşı olması”

ABD Başkan Yardımcısı Vance’ten Hegseth’e destek: “Mesele bürokrasiye karşı olması”

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Temsilciler Meclisi'nde azil süreci devam eden Savunma Bakanı Pete Hegseth'e destek verdi. Vance konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Mesele İran da değil; mesele Pete'in Pentagon'daki bürokrasiye karşı çıkmış olmasıdır." dedi.

ABD Başkan Yardımcısı Vance’ten Hegseth’e destek: Mesele bürokrasiye karşı olması
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ABD Başkan Yardımcısı Vance, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Savunma Bakanı Hegseth'in yanında olduklarını vurguladı. Hegseth'in azledilmeyi gerektirecek bir suç işlemediğini savunan Vance, "Kongrenin pek çok alanında olduğu gibi, görevden alma süreci de gerçek politika yapmanın yerine geçen gülünç bir gösteriye dönüşmüştür." değerlendirmesini yaptı.

ABD Başkan Yardımcısı Vance’ten Hegseth’e destek: “Mesele bürokrasiye karşı olması”

Demokratların Hegseth'i görevden almaya çalışacaklarını ve bunun yanlış bir politika aracı olduğunu ifade eden Vance, "Aynısını Donald Trump'a da yapmışlardı. Yasa çıkarmak zordur. Görevden alma işlemleri ise kolaydır ve nihayetinde önemsizdir." yorumunu yaptı.

ABD Başkan Yardımcısı Vance’ten Hegseth’e destek: “Mesele bürokrasiye karşı olması”

Hegseth'e yönelik İran savaşıyla ilgili eleştirilerin haksız olduğunu savunan ABD Başkan Yardımcısı, "İronik olan ise Kongre üyelerinin Pete'e en çok, onun en haklı olduğu konularda kızgın olmalarıdır; Avrupa ve Ukrayna'dan askerlerin geri çekilmesi ve general kadrosunun yeniden düzenlenmesi. Mesele İran da değil; mesele Pete'in Pentagon'daki bürokrasiye karşı çıkmış olmasıdır." ifadelerini kullandı.

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ABD Başkan Yardımcısı Vance’ten Hegseth’e destek: “Mesele bürokrasiye karşı olması”

ABD Temsilciler Meclisi'nde bugün 17.30'da (TSİ 11 Kasım 01.30) Hegseth'in azline yönelik 8 başlıktaki azil maddelerinin oylanması bekleniyor.

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