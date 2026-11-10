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ABD Başkan Yardımcısı Vance’ten Hegseth’e destek: “Mesele bürokrasiye karşı olması”

ABD Başkan Yardımcısı Vance’ten Hegseth’e destek: “Mesele bürokrasiye karşı olması”

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Temsilciler Meclisi'nde azil süreci devam eden Savunma Bakanı Pete Hegseth'e destek verdi. Vance konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Mesele İran da değil; mesele Pete'in Pentagon'daki bürokrasiye karşı çıkmış olmasıdır." dedi.

Giriş Tarihi: 10 Kasım 2026 21:37

ABD Başkan Yardımcısı Vance, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Savunma Bakanı Hegseth'in yanında olduklarını vurguladı. Hegseth'in azledilmeyi gerektirecek bir suç işlemediğini savunan Vance, "Kongrenin pek çok alanında olduğu gibi, görevden alma süreci de gerçek politika yapmanın yerine geçen gülünç bir gösteriye dönüşmüştür." değerlendirmesini yaptı.

Demokratların Hegseth'i görevden almaya çalışacaklarını ve bunun yanlış bir politika aracı olduğunu ifade eden Vance, "Aynısını Donald Trump'a da yapmışlardı. Yasa çıkarmak zordur. Görevden alma işlemleri ise kolaydır ve nihayetinde önemsizdir." yorumunu yaptı.