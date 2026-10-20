ABD Başkan Yardımcısından Netanyahu’ya soğuk duş! Yeniden seçilmesine destek vermedi

Gazeteci Mark Halperin'e konuşan Vance, Trump'ın Netanyahu'ya verdiği desteğe ilişkin, "Başkan, ABD veya uluslararası siyasi tarihin en etkili desteğine sahip." ifadesini kullandı.

"İSRAİL SEÇİMLERİNE MÜDAHİL OLMUYORUM"

Vance, ABD'de 3 Kasım'da yapılacak ara seçimlere odaklandığını vurgulayarak, "Ben Amerikalı adayları destekliyorum ve ara seçimlerde odaklandığım konu bu. Dolayısıyla İsrail seçimlerine müdahil olmuyorum." dedi.

Vance, geçen yıl Macaristan Başbakanı Viktor Orban'a destek vermiş ancak Orban'ın liderliğindeki sağcı parti, ülkedeki parlamento seçimlerini kaybetmişti.

Vance, haziranda İsrail hükümetinden bazı isimleri, Trump'ın İran'la savaşı sona erdirmeye yönelik girişimlerine karşı çıkmaları nedeniyle sert şekilde eleştirmiş, temmuzda ise İsrail hükümetinin bazı unsurlarının müzakereleri sekteye uğratmak amacıyla ABD kamuoyunu etkilemeye çalıştığını söylemişti.

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'de 27 Ekim'de yapılacak seçimler için İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya desteğini açıklamıştı.

Haber Girişi Zahit Yılmaz - Editör