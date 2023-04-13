ABD Başkanı Biden ata topraklarını ziyaret etti

Küçükken dedesinin kendisine sürekli, "Kanındaki en kaliteli damla İrlandalıdır." dediğini de hatırlatan Biden, İrlanda Cumhuriyeti ziyareti kapsamında Dublin Havalimanı'nda ABD'nin Dublin Büyükelçiliği çalışanlarıyla da bir araya geldi.

Kendisini karşılayanlar arasında yer alan itfaiyecilere seslenen Biden, "Delaware'de küçük bir kasaba olan Claymont'ta büyüdüm. Claymont eski bir çelik kasabasıydı. Ben, kız kardeşim ve erkek kardeşim Holy Rosary adında küçük bir Katolik okuluna gittik. Okulun karşısında Claymont İtfaiyesi vardı. Birlikte büyüdüğüm herkes ya polis ya itfaiyeci ya da papaz oldu. Ben hiçbiri olamadım ve şimdi karşınızdayım." dedi.

Elçilik çalışanlarına zor bir görevde bulundukları için teşekkür eden Biden, çalışanların çocuklarıyla da sohbet etti.

Hayırlı Cuma Anlaşmasının 25. yıl dönümü kapsamında 4 günlük ziyaret için İrlanda Adası'na gelen Biden, dün (12 Nisan) Kuzey İrlanda'nın başkenti Belfast'ta İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, Kuzey İrlanda Parlamentosundaki 5 siyasi partinin temsilcileri ile bir araya gelmiş ve Ulster Üniversitesinde bir konuşma yapmıştı.