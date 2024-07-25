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Giriş Tarihi: 25.7.2024 20:55

ABD Başkanı Biden, Beyaz Saray'da Netanyahu ile bir araya geldi

ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray'da İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile bir araya geldi.

AA
ABD Başkanı Biden, Beyaz Saray’da Netanyahu ile bir araya geldi

Görüşme öncesi ikili, basının karşısına çıkarak görüntü verdi.

Biden, Netanyahu ile kameraların karşısında tokalaşıp hoş geldin dedikten sonra "görüşecek çok konumuz" var diyerek sözü Netanyahu'ya bıraktı.

Netanyahu da Biden'a 50 yıllık kamu görevi sırasında İsrail'e verdiği destek ve "İrlandalı Amerikan bir Siyonist" olduğunu açıklaması nedeniyle teşekkür ederek, gelecek aylarda da birlikte çalışmayı dört gözle beklediğini söyledi.

Biden ve Netanyahu daha sonra görüşmeye geçti.

Netanyahu, bugün Başkan Yardımcısı Kamala Harris ile de bir araya gelecek.

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ABD Başkanı Biden, Beyaz Saray'da Netanyahu ile bir araya geldi
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