ABD Başkanı Biden çarşamba günü İsrail’e gidecek

GAZZE'YE İNSANİ YARDIMLAR

Blinken, Biden'ın İsrail'den, operasyonlarını sivil kayıplarını nasıl en aza indirerek yürüteceği ve Gazze'deki sivillere insani yardım akışını nasıl sağlayacağı konusunda bilgi alacağını ifade etti.

Bu kapsamda Blinken, ABD ile İsrail'in, "sivilleri tehlikeden uzak tutmaya yardımcı olacak bölgeler" oluşturma olasılığı da dahil, bağışçı ülkeler ve uluslararası kuruluşlardan gelen insani yardımların Gazze'deki sivillere ulaşması bağlamında bir planın geliştirmesi hususunda anlaştığını duyurdu.

Blinken, "Yardımların bir an önce Gazze'ye akmaya başlaması kritik önem taşıyor." diye konuştu.

Hamas'ın insani yardımların sivillere ulaşmasını engellemesi veya kendisinin el koyması halinde Blinken, bunu ilk kınayanın kendileri olacağını ve tekrar böyle bir şey olmaması için çalışacaklarını söyledi.