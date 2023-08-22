ABD Başkanı Biden, felaketin yaşandığı Hawaii’yi günler sonra ziyeret etti

BIDEN'DAN YARDIM SÖZÜ

Bölgedeki ekiplerden çalışmaların gidişatı hakkında bilgi alan Biden çifti ayrıca adalı bir grup yaşlı tarafından ziyaretleri dolayısıyla kutsandı. Ardından Başkan Biden basının karşısına geçerek bazı açıklamalarda bulundu. Konuşmasında tüm Amerikan ulusunun Hawaii'deki afetzedelerle birlikte yas tuttuğunu belirten Biden, ABD tarihinde yüzyıldan uzun bir süredir ilk defa yaşanan böylesi ölümcül orman yangınlarında yaraların sarılabilmesi için federal hükümetin gerektiğince yardım edeceği sözünü verdi. Başkan Biden ayrıca bölgede yapılacak yeniden inşa sürecinin "Maui halkının istediği şekilde" yapılacağını belirterek hükümetinin, bölge halkının kültürüne, geleneklerine ve kutsal alanlarına saygı göstereceğine dikkat çekti.



Başkan Biden ve eşi daha sonra da afetzedeler, toplum kuruluşları ve liderlerin katıldıkları bir etkinliğe dahil oldu.