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Giriş Tarihi: 22.8.2023 04:54 Son Güncelleme: 22.8.2023 04:56

ABD Başkanı Biden, felaketin yaşandığı Hawaii'yi günler sonra ziyeret etti

ABD Başkanı Joe Biden, Hawaii'de 8 Ağustos günü başlayan ve 114 kişinin hayatını kaybetmesine yol açan orman yangınları sonrası bölgeye ziyarette bulundu.

İHA
ABD Başkanı Biden, felaketin yaşandığı Hawaii’yi günler sonra ziyeret etti

ABD Başkanı Joe Biden, eşi First Lady Jill Biden ile birlikte felaketin en çok etkilediği Maui adasını ziyaret etti. Ziyareti sırasında bölgeyi helikopterle dolaşan ve sokaklarda gezen Başkan Biden yaşanan yıkımı yakından görme fırsatı yakaladı ve yürütülen çalışmaları yerinde değerlendirdi. Biden çiftine bölgeyi gezdikleri süre boyunca Hawaii Valisi Josh Green ve eşi Jaime Green eşlik etti.

BIDEN'DAN YARDIM SÖZÜ

Bölgedeki ekiplerden çalışmaların gidişatı hakkında bilgi alan Biden çifti ayrıca adalı bir grup yaşlı tarafından ziyaretleri dolayısıyla kutsandı. Ardından Başkan Biden basının karşısına geçerek bazı açıklamalarda bulundu. Konuşmasında tüm Amerikan ulusunun Hawaii'deki afetzedelerle birlikte yas tuttuğunu belirten Biden, ABD tarihinde yüzyıldan uzun bir süredir ilk defa yaşanan böylesi ölümcül orman yangınlarında yaraların sarılabilmesi için federal hükümetin gerektiğince yardım edeceği sözünü verdi. Başkan Biden ayrıca bölgede yapılacak yeniden inşa sürecinin "Maui halkının istediği şekilde" yapılacağını belirterek hükümetinin, bölge halkının kültürüne, geleneklerine ve kutsal alanlarına saygı göstereceğine dikkat çekti.

Başkan Biden ve eşi daha sonra da afetzedeler, toplum kuruluşları ve liderlerin katıldıkları bir etkinliğe dahil oldu.



BİR GRUP VATANDAŞ BİDEN'I PROTESTO ETTİ

Öte yandan Joe Biden'ın araç konvoyu adada yol aldığı sırada bir grup vatandaşın protestosuna maruz kaldı. Pankartlar hazırlayarak adaya daha fazla yardım talep eden gruptaki bazı vatandaşların, kendisine bağırarak "Hiçbir şey yapmadığın için teşekkürler" dedikleri ve birkaç kişinin ise küfür ettiği görüldü.

114 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

ABD'nin Hawaii Adaları'nda 8 Ağustos günü çıkan orman yangınlarında 114 kişi hayatını kaybetti, en az 850 kişinin ise kaybolduğu açıklandı. Bölgede büyük tahribata yol açan felaket nedeniyle çoğunluğu ev olan 2 bin 200 yapı ve bazı tarihi alanlar yok oldu. Yangınların neden olduğu maddi hasarın yaklaşık 6 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor.

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ABD Başkanı Biden, felaketin yaşandığı Hawaii'yi günler sonra ziyeret etti
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