ABD Başkanı Biden ile Çin lideri Şi bir araya geldi

İki lider, APEC Zirvesi çerçevesinde bir yıl aradan sonra ilk defa bir araya gelirken görüşme için zirvenin yapıldığı bölgeden oldukça uzak ve tenha bir yer olan Filoli Malikanesi tercih edildi.

Biden, dün yaptığı açıklamada, Şi ile yapacağı görüşmenin ilişkileri "normalleştirmek için bir adım" olmasını umduğunu söylemiş ve normalleşmenin, "bir kriz olduğunda telefonu açıp konuşabilmeyi ve orduların birbiriyle temas halinde olmasını sağlayabilmeyi" de içerdiğini dile getirmişti.

Biden ve Şi, en son Kasım 2022'de Endonezya'daki G20 Zirvesi'nde yüz yüze görüşmüştü. Bu yıl Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de düzenlenen G20 Zirvesi'ne Biden katılırken Çin lideri iştirak etmemişti.