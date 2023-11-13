ABD Başkanı Biden, Katar Emiri Şeyh Temim ile Gazze’deki durumu görüştü

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkan Biden ve Katar Emiri Şeyh Temim, yaptıkları telefon görüşmesinde, Gazze'deki durumu ele aldı.

Bölgedeki "masum sivillerin korunması ihtiyacını ve acil ihtiyaç duyulan insani yardımların Gazze'ye akışının artırılması" konularının konuşulduğu görüşmede Biden, Körfez İş birliği Konseyinin bölgeye "desteğine" duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Biden, Katar Emiri Şeyh Temim'in, Hamas'ın elindeki esirlerin serbest bırakılmasına yönelik çabalarını takdir etti ve iki lider, esirlerin "vakit kaybetmeden serbest bırakılması" konusunda mutabık kaldı.

Başkan Biden'ın, İsraillilerin ve Filistinlilerin "yan yana, eşit istikrar ve onurlu bir şekilde yaşayabileceği bir Filistin devleti" vizyonunu dile getirdiği görüşmede, iki lider, Ortadoğu'nun "daha huzurlu, güvenli, refah içinde ve istikrarlı olması vizyonuna ilişkin çabalarına devam edeceklerini" ifade etti.

İSRAİL'İN GAZZE'YE SALDIRILARINDA SON DURUM

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail, 7 Ekim'den bu yana 43'ü Gazze Şeridi içindeki çatışmalarda olmak üzere 361'i asker 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

İsrail'e göre, Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.

Gazze'deki hükümete göre ölenlerin sayısı 11 bin 180'i aştı, bu kişilerin en az 4 bin 609'unu çocuklar ve 3 bin 100'ünü kadınlar oluşturuyor.

Batı Şeria ve Kudüs'te de İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler, 186 Filistinliyi öldürdü.

İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 73 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü.