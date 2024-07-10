ABD Başkanı Biden NATO Zirvesi’nde Ukrayna mesajı verdi: Yeni askeri destek kapıda!

ABD'nin başkenti Washington'da yapılan NATO Zirvesi, ittifakın 75. yılının kutlandığı etkinlik ile birlikte resmen başladı. Andrew W. Mellon Oditoryumu'nda düzenlenen etkinlikte, ABD Başkanı Joe Biden açılış konuşması yaptı. NATO'nun hiç olmadığı kadar güçlü olduğunu belirten Biden, bu yıl 23 müttefikin Gayri Safi Yurtiçi Hasılası'nın (GSYH) yüzde 2'sini savunmaya ayırdığını hatırlattı. Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik işgal girişimine değinen Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in "Ukrayna'da durmayacağını" belirterek "Ancak şunu bilin ki, Ukrayna özellikle bizim ortak desteğimiz sayesinde Putin'i durduracaktır" ifadelerini kullandı.

"NATO HİÇ OLMADIĞI KADAR GÜÇLÜ"

Ukrayna savaşından önce Putin'in NATO'nun dağılacağını düşündüğünü belirten Biden, "Bugün NATO tarihinde hiç olmadığı kadar güçlü" dedi. Ukrayna'nın bağımsızlığını koruyacağına dair inancını vurgulayan Biden, "Bu anlamsız savaş başladığında Ukrayna özgür bir ülkeydi. Bugün hala özgür bir ülke ve savaş sonunda Ukrayna özgür ve bağımsız bir ülke olarak kalmaya devam edecek" şeklinde konuştu. Biden, "Rusya galip gelemeyecek. Ukrayna kazanacak" dedi.