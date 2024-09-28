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Giriş Tarihi: 28.9.2024 12:36

ABD Başkanı Biden Orta Doğu için talimat verdi! Pentagon harekete geçiyor

İsrail’in Lübnan’da artan yoğun saldırılarının ardından tüm bölge büyük bir uçurumun eşiğine geldi. ABD Başkanı Biden, Pentagon'a ABD ordusunun Orta Doğu'daki duruşunu gözden geçirme talimatı verdi.

ABD Başkanı Biden Orta Doğu için talimat verdi! Pentagon harekete geçiyor

ABD Başkanı Joe Biden, Pentagon'a İsrail'in Lübnan'a saldırıları nedeniyle Amerikan ordusunun Orta Doğu'daki duruşunu gözden geçirme talimatı verdi.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre Biden, ulusal güvenlik ekibi tarafından Orta Doğu'daki son gelişmelerle ilgili bilgilendirildi.

Biden, İsrail'in Lübnan'a saldırıları nedeniyle Pentagon'a "caydırıcılığı arttırmak, kuvvet korumasını sağlamak ve ABD'nin tüm hedeflerini desteklemek için bölgedeki kuvvetlerin gerektiğinde duruşunu değerlendirme ve ayarlama" direktifini iletti.

Biden, bölgedeki ABD büyükelçiliklerinin uygun olan tüm koruyucu önlemleri almasını sağlama konusunda da talimat verdi.

İsrail jetleri, Beyrut'un güney banliyölerinde Hizbullah'ın ana karargahı olduğu ileri sürülen noktaya çok sayıda ağır hava saldırıları düzenlemişti.

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ABD Başkanı Biden Orta Doğu için talimat verdi! Pentagon harekete geçiyor
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