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Haberler Dünya Haberleri ABD Başkanı Biden Prigojin’in ölüm haberi sonrası konuştu: Şaşırmadım!
Giriş Tarihi: 24.8.2023 11:00

ABD Başkanı Biden Prigojin’in ölüm haberi sonrası konuştu: Şaşırmadım!

Wagner Grubu Lideri Prigojin’in içinde bulunduğu uçağın düşmesi dünya gündeminde yankılanıyor. Olayın kaza mı suikast mi olduğu konuşulurken ABD Başkanı Joe Biden dikkat çene ifadeler kullandı. Rusya’yı işaret eden Biden, “Uçak kazasında ne olduğunu bilmiyorum ama şaşırmadım” ifadelerini kullandı.

AA
ABD Başkanı Biden Prigojin’in ölüm haberi sonrası konuştu: Şaşırmadım!

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'nın Tver bölgesinde düşen özel uçak kazasıyla ilgili, "Rusya'da uçak kazasında ne olduğunu bilmiyorum ama şaşırmadım." dedi. Biden, California'da gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Rusya'daki uçak kazasında "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bu olayın arkasında olup olmadığının" sorulması üzerine Biden, "Rusya'da Putin'in dahil olmadığı çok az şey var. Ancak bunun cevabını bilecek kadar bilgim henüz yok." diye konuştu.

Biden, "Rusya'da uçak kazasında ne olduğunu bilmiyorum ama şaşırmadım." ifadelerini kullandı.

NELER OLMUŞTU?

Rusya Acil Durumlar Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Moskova'dan St. Petersburg'a giden özel uçağın Tver bölgesinde düşmesi sonucu 10 kişinin öldüğü bildirilmişti.

Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansı ise düşen uçakta Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin'in öldüğünü duyurmuştu.

Prigojin, beraberindeki paralı savaşçılarla 24 Haziran'da Rus yönetimine karşı silahlı isyan başlatmıştı. İsyan, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun araya girmesiyle sona ermişti.

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ABD Başkanı Biden Prigojin’in ölüm haberi sonrası konuştu: Şaşırmadım!
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