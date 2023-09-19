ABD Başkanı Biden: Rusya, Ukrayna işgaline son vermeli

ABD Başkanı Joe Biden, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda liderlere hitap etti.

"YAPAY ZEKA DİZGİNLENMELİ"

Biden şu ifadeleri kullandı:

Bizim yeni bir ortaklıklar zincirine girmemiz gerekiyor. Fırsat araçlarını fırsat için kullanmalıyız, baskı araçları olarak kullanmamalıyız. ABD, yapay zeka teknolojilerinin güvenli hale getirilmesi için gerekli adımları atmaktadır. Bu teknolojinin yöneticileri olmalıyız, teknoloji bizi yönetmemeli."

Terör örgütleri ile mücadeleye devam ediyoruz. Demokrasi zirvesi düzenleyerek, dünyadaki demokrasiyi güçlendirmeye çalışıyoruz. Afrika ülkelerinde art arda meydana gelen darbeler bu çabalarımızın ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Afrika Birliği ve ECOWAS'ın yanındayız.

"ÇİN İLE REKABET ÇATIŞMAYA DÖNÜŞMEMELİ"

Çin ile rekabet çatışmaya dönüşmemeli. Çin'i izole etmiyoruz, ortak çalışmaya açığız

ABD iyi niyetle toplu imha silahlarının riskini azaltmaya devam edecektir. Bu yıl ABD'nin elindeki son kimyasal silahları kaldırdık. Ancak Kuzey Kore ve İran'ın bölgesel ve küresel bir tehdit oldukları gerçeğini endişe ile izlemeye devam ediyoruz. İran'ın elinde nükleer silah olmaması gerektiğini tekrarlıyoruz.

"RUSYA, UKRAYNA İŞGALİNE SON VERMELİ"

Rusya'nın komşusu olan Ukrayna'ya saldırıları hemen sona ermelidir. ABD, Ukrayna halkının yanında olmaya devam edecektir. Barışa engel olan yalnızca Rusya'dır. Rusya dünyanın yorgun düşeceğini ve yalanlarına inacağımızı düşünüyor.

Eğer Ukrayna'nın parçalanmasına razı olursak, kendimizi nasıl bir daha güvende hissedebiliriz? ABD cesur Ukrayna halkına destek olmaya devam edecektir."

ABD, İsrail ve Filistin arasında, 'iki halk için iki devlet' hedefiyle adil ve kalıcı barışı desteklemeye devam edecek"