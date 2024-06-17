Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri ABD Başkanı Biden sahne dondu kaldı! İmdadına Obama yetişti
Giriş Tarihi: 17.6.2024 00:37 Son Güncelleme: 17.6.2024 00:51

ABD Başkanı Biden sahne dondu kaldı! İmdadına Obama yetişti

ABD Başkanı Joe Biden, sık sık sahnede donup kaldığı, hatta boşlukla tokalaştığına ilişkin görüntülerine bir yenisini daha ekledi. Biden, katıldığı Demokrat Parti için bağış toplama etkinliğinde sahnede bir anda donup kaldı. Biden'ın yardımına eski başkanlardan Barack Obama yetişti.

ABD Başkanı Biden sahne dondu kaldı! İmdadına Obama yetişti

ABD Başkanı Joe Biden, eski ABD Başkanı Barack Obama ile birlikte Demokrat Parti için bağış toplama etkinliğine katıldı. Etkinlik sonrası sahnede bir anda boşluğa doğru donup kalan Biden'ın yardımına ise Obama yetişti.

ABD Başkanı Biden sahne dondu kaldı! İmdadına Obama yetişti

OBAMA SAHNEDEN İNDİRDİ

Biden aniden donup kalınca, durumu fark eden eski ABD Başkanı Barack Obama, Biden'ı kolundan tutarak sahneden indirdi.

''BIDEN'IN AKIL SAĞLIĞI İYİ DEĞİL''

Öte yandan geçtiğimiz haftalarda ABD'de zaman zaman tartışılan 'Joe Biden'ın akıl sağlığı' yeniden masaya yatırılmıştı. ABD basınından Wall Street Journal'a açıklamalarda bulunan üst düzey yetkililer, Biden'ın durumunun gittikçe daha da kötü olduğunu söylemişti.

Demokrat ve Cumhuriyetçi Parti'den 45'i aşkın üst düzey yetkili, Biden'ın konuşurken birçok şeyi karıştırdığını, durumunun hiç de iyi olmadığını anlatmıştı. Zaten gaflarıyla sıklıkla anılan Başkan'ın artık daha sık hata yaptığını, bazen toplantının tam da ortasında donup kaldığını, duyulamayacak seviyede konuştuğu belirtilmişti.

ARKADAŞINA GÖNDER
ABD Başkanı Biden sahne dondu kaldı! İmdadına Obama yetişti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA