ABD Başkanı Biden sahne dondu kaldı! İmdadına Obama yetişti

''BIDEN'IN AKIL SAĞLIĞI İYİ DEĞİL''

Öte yandan geçtiğimiz haftalarda ABD'de zaman zaman tartışılan 'Joe Biden'ın akıl sağlığı' yeniden masaya yatırılmıştı. ABD basınından Wall Street Journal'a açıklamalarda bulunan üst düzey yetkililer, Biden'ın durumunun gittikçe daha da kötü olduğunu söylemişti.

Demokrat ve Cumhuriyetçi Parti'den 45'i aşkın üst düzey yetkili, Biden'ın konuşurken birçok şeyi karıştırdığını, durumunun hiç de iyi olmadığını anlatmıştı. Zaten gaflarıyla sıklıkla anılan Başkan'ın artık daha sık hata yaptığını, bazen toplantının tam da ortasında donup kaldığını, duyulamayacak seviyede konuştuğu belirtilmişti.