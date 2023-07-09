ABD Başkanı Biden, Ukrayna’nın NATO üyeliğine kapıyı kapattı

ABD Başkanı Joe Biden CNN'den Fareed Zakaria ile yaptığı röportajda Ukrayna'nın NATO'ya üyeliği hakkında açıklamalarda bulundu. Biden, "Şu anda savaşın ortasındaki Ukrayna'nın NATO'ya alınıp alınmaması konusunda NATO'da fikir birliği olduğunu sanmıyorum. Örneğin, NATO toprağı olan her karış toprağı savunmaya kararlıyız. Bu ne olursa olsun hepimizin verdiği bir taahhüt. Savaş devam ediyorsa, o zaman hepimiz savaşın içindeyiz. Durum buysa, Rusya ile savaştayız." dedi.



"UKRAYNA'NIN DEMOKRATİKLEŞME GİBİ BAZI ÖZELLİKLERİ YERİNE GETİRMESİ GEREKİYOR"



Ukrayna'nın NATO üyeliği için hazır olmadığını söyleyen Biden, "Ukrayna'nın NATO'ya girmeye hak kazanabilmesi için mantıklı bir yol belirlememiz gerekiyor. Ama şu anda oylama çağrısı yapmak için erken. Ukrayna'nın demokratikleşme gibi bazı özellikleri yerine getirmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile uzun görüşmeler gerçekleştirdiğini ifade eden Biden, İsrail'e sağladıkları yardım gibi Ukrayna'ya da güvenliği sağlamak için askeri destekte bulunacağını söyledi.



"TÜRKİYE, F-16 UÇAĞININ MODERNİZASYONUNU İSTİYOR"



Röportajında Türkiye ile ilişkilere de değinen Biden, "Türkiye, F-16 uçağının modernizasyonunu istiyor. Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis da yardım arıyor. Bu yüzden konsorsiyum oluşturarak Yunanistan ve Türkiye'yi askeri kapasite açısından güçlendirmeyi ve İsveç'in NATO'ya girdiği bir birlik için çalışıyorum" şeklinde konuştu.

