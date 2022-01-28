ABD Başkanı Biden ziyaret edecekti! Saatler önce köprü faciası: Çok sayıda yaralı!



Polis tarafında yapılan açıklamada ise, köprünün çöktüğü bölgede güçlü bir doğalgaz kokusu olduğu bildirilerek, bölgedeki hatta verilen gazın kesildiği belirtildi.

Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada, Biden'ın çöken köprü konusunda bilgilendirildiği ve söz konusu ziyaretini gerçekleştireceği aktarıldı.