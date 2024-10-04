ABD Başkanı Biden’dan İsrail’e saldırı tavsiyesi: Petrol sahaları dışında alternatifler düşünürdüm

İsrail'in Orta Doğu'da ABD'nin önerilerini göz ardı ederek seçimlere müdahale girişiminde bulunup bulunmadığı yönündeki soruya Biden, "Hiçbir yönetim İsrail'e benden daha fazla yardım etmedi. Bence o (Netanyahu) bunu hatırlamalı. Seçimleri etkilemeye çalışıyor mu, bilmiyorum, fakat bunu beklemiyorum." şeklinde yanıt verdi.

İsrailli muhataplarıyla sürekli irtibat halinde olduklarını kaydeden Biden, İsrail'in İran'a yönelik olası saldırısına ilişkin, "Hemen bir karar vermeyecekler dolayısıyla bekleyip göreceğiz." dedi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde kabul edilen ateşkes teklifinin önemli bir adım olduğunu ve bu planın geniş destek topladığını söyleyen Biden, bu planın neden bir sonuca ulaşmadığına ilişkin bir yorum yapmadı.

Biden, İsrail'in bölgedeki tehditlere karşı kendini savunma hakkı olduğunu anlatarak, buna karşılık İsrail ordusunun saldırılarında sivilleri hedef almamaya dikkat etmesi gerektiğini ifade etti.