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Giriş Tarihi: 20.11.2023 22:02

ABD Başkanı Biden'dan esir takası açıklaması: Yakında olacak

ABD Başkanı Joe Biden, İsrail ve Hamas arasında bir esir takası anlaşmasının yakın olduğuna inandığını açıkladı.

İHA
ABD Başkanı Biden’dan esir takası açıklaması: Yakında olacak

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 7 Ekim'den bu yana devam ederken, Katar arabuluculuğunda Gazze Şeridi'ndeki esirlerin serbest bırakılması için müzakereler sürüyor. ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray'da Şükran Günü için düzenlenen bir etkinlikte, İsrail ve Filistin arasında esir takası anlaşmasına ilişkin gelen soruya cevap verdi. Biden, böyle bir anlaşmanın yakında gerçekleşeceğine inandığını açıkladı.

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Katar Başbakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Thani, dün esir takası hakkında devam eden müzakerelere dair yaptığı açıklamada, "Dürüst olmak gerekirse bu aşamada takıldığımız noktalar daha çok pratik ve lojistik konular, anlaşmanın özünü temsil eden şeyler değil" demişti.

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ABD Başkanı Biden'dan esir takası açıklaması: Yakında olacak
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