ABD Başkanı Biden'dan Suriye kaynaklı "ulusal acil durum"u uzatma kararı

Beyaz Saray'dan paylaşılan bildiriye göre, Biden, Suriye'nin içindeki gelişmeler ve bu ülke kaynaklı ABD ulusal güvenliği ve dış politikasına yönelik "alışılmadık ve olağanüstü" tehditle başa çıkmak üzere 14 Ekim 2019'da ilan ettiği başkanlık kararnamesinin süresini uzatacağı konusunda Kongre'yi bilgilendirdi.

Biden, "özellikle Türk hükümetinin Suriye'nin kuzeydoğusuna askeri harekat için attığı adımların bölgedeki barışı, istikrarı ve güvenliği tehdit ettiğini, DEAŞ ile mücadeleyi zayıflattığını" savunarak, Suriye içindeki ve Suriye'yi ilgilendiren mevcut durumun "ABD'nin ulusal güvenliği ve dış politikasına alışılmadık ve olağanüstü bir tehdit" oluşturmaya devam ettiğini ileri sürdü.

Bu nedenle Biden, 14 Ekim 2023'te süresi dolacak olan acil durum halinin süresinin bir yıl daha uzatılması kararı aldığını kaydetti.