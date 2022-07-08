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Giriş Tarihi: 8.7.2022 22:34 Son Güncelleme: 8.7.2022 22:44

Dünya bunu konuşuyor: ABD Başkanı Biden’dan yeni gaf!

İHA
Dünya bunu konuşuyor: ABD Başkanı Biden’dan yeni gaf!

ABD Başkanı Joe Biden yaptığı gaflar nedeniyle gündemden düşmüyor. Biden, ABD Yüksek Mahkemesi’nin kürtaj hakkı kararını iptal etmesiyle ilgili yaptığı açıklamada bir yeni gafa daha imza attı. Kendisi için yazılan "cümlenin sonu, cümleyi tekrar oku" şeklindeki notları da okuyan Biden sosyal medyada gündem oldu.

ABD Başkanı Joe Biden'dan yeni bir gaf geldi. ABD Başkanı Biden, ABD Yüksek Mahkemesi'nin kürtaj hakkı kararını iptal etmesi ile ilgili yaptığı açıklamada, kendisi için yazılan "cümlenin sonu, cümleyi tekrar oku" şeklindeki notları da okudu.

Biden’dan yeni gaf: Kendisine yazılan cümleyi okudu | Video

YARDIMCISININ BAKIŞLARI DEĞİŞTİ

Biden'ın yardımcısı Kamala Harris'in söz konusu anlardaki bakışlarındaki değişim sosyal medyada viral oldu.
ABD Başkanı Biden daha önce Güney Carolina Eyalet Üniversitesi'nde yaptığı konuşmada, Başkan Yardımcısı Kamala Harris'e "Başkan" şeklinde hitap etmişti.

ELİNDEKİ NOT KAĞIDINI DA GÖSTERMİŞTİ

Biden, geçtiğimiz aylarda katıldığı bir başka basın toplantısında ise, "Merhaba de", "Teşekkür et" gibi talimatlar içeren not kağıdını istemeden basın mensuplarına göstermişti.

Beyaz Saray, görüntülere ilişkin "standart bir format" açıklaması yapmıştı.

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Dünya bunu konuşuyor: ABD Başkanı Biden’dan yeni gaf!
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