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Giriş Tarihi: 7.10.2023 17:38

ABD Başkanı Biden'den İsrail'e destek telefonu

ABD Başkanı Joe Biden, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Biden'ın görüşmede İsrail'in Hamas'a karşı yürüttüğü operasyonu desteklediği ifade edildi.

İHA
ABD Başkanı Biden’den İsrail’e destek telefonu

İsrail Başbakanlığından yapılan açıklamaya göre Netanyahu'yu telefonla arayan Biden, ABD'nin İsrail'in yanında yer aldığını ve Tel Aviv'in kendini savunma hakkını desteklediğini söyledi.

Netanyahu'nun da Biden'a koşulsuz desteği için teşekkür ederek, "İsrail'in sonunda kazanacağı uzun sürecek, güçlü bir harekatın şart olduğunu" dile getirdiği aktarıldı.

Netanyahu'nun ayrıca Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile telefonda görüştüğü ve iki liderin de İsrail'e desteğini açıkladığı ifade edildi.

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ABD Başkanı Biden'den İsrail'e destek telefonu
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