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Haberler Dünya Haberleri ABD Başkanı Biden’ın Covid-19 testi negatife döndü! Biden'ın 5 günlük karantinası sona erdi!
Giriş Tarihi: 27.7.2022 17:59 Son Güncelleme: 27.7.2022 18:03

ABD Başkanı Biden’ın Covid-19 testi negatife döndü! Biden'ın 5 günlük karantinası sona erdi!

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ABD Başkanı Biden’ın Covid-19 testi negatife döndü! Biden’ın 5 günlük karantinası sona erdi!

ABD Başkanı Joe Biden'ın geçtiğimiz günlerde Covid-19’a yakalandığı açıklanmıştı. ABD Başkanı Joe Biden’a dün gece ve bu sabah yapılan Covid-19 testlerinin negatif çıktığı açıklanırken, Biden'ın 5 günlük karantinasının sona erdiği aktarıldı.

ABD Başkanı Joe Biden, 21 Temmuz'da Covid-19'a yakalanmış ve kendisini Beyaz Saray'da karantinaya almıştı. Paxlovid ilacıyla tedavi edilen Biden'ın, dün gece ve bu sabah yapılan Covid-19 testlerinin negatif çıktığı açıklandı.

BİDEN'IN DOKTORUNDAN AÇIKLAMA!

Biden'ın doktoru Kevin O'Connor, Biden'ın 5 gündür uyguladığı karantinanın sona ereceğini belirterek, Covid-19 semptomlarının neredeyse tamamen düzeldiğini belirtti.

O'Connor ayrıca, Paxlovid'in tedavisinin 36 saat önce sona erdiğini ve "geri tepme" ihtimali nedeniyle Biden'a uygulanan test temposunu artıracağını aktardı.

"OVAL OFİSE GERİ DÖNÜYORUM"

Biden ise sosyal medya hesabından negatif çıkan testinin resmini paylaşarak, "Oval Ofise geri dönüyorum. İyi bakım için Doktora (Kevin O'Connor) ve desteğiniz için hepinize teşekkürler" dedi.

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ABD Başkanı Biden’ın Covid-19 testi negatife döndü! Biden'ın 5 günlük karantinası sona erdi!
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