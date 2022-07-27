ABD Başkanı Biden’ın Covid-19 testi negatife döndü! Biden’ın 5 günlük karantinası sona erdi!

ABD Başkanı Joe Biden, 21 Temmuz'da Covid-19'a yakalanmış ve kendisini Beyaz Saray'da karantinaya almıştı. Paxlovid ilacıyla tedavi edilen Biden'ın, dün gece ve bu sabah yapılan Covid-19 testlerinin negatif çıktığı açıklandı.

BİDEN'IN DOKTORUNDAN AÇIKLAMA!

Biden'ın doktoru Kevin O'Connor, Biden'ın 5 gündür uyguladığı karantinanın sona ereceğini belirterek, Covid-19 semptomlarının neredeyse tamamen düzeldiğini belirtti.