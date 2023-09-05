ABD Başkanı Biden’ın eşi Jill Biden’ın testi pozitif çıktı

Jill Biden'ın ardından Joe Biden'a yapılan testin sonucunun ise negatif çıktığı belirtildi. Joe Biden'a bu hafta düzenli aralıklarla test yapılacağı ve semptomlarının izleneceği kaydedildi. Biden'ın G20 zirvesine katılmak üzere perşembe günü Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'ye, pazar günü ise Vietnam'ın başkenti Hanoi'ye geçmesi bekleniyor.

Öte yandan Jill Biden, Ağustos 2022'de de korona virüse yakalanmıştı. Başkan Joe Biden'ın ise Temmuz 2022'de testi pozitif çıkmıştı.