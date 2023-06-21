ABD Başkanı Biden’ın oğlu hakkındaki vergi suçlarını kabul etti

Hunter Biden'in avukatı Christopher Clark karar sonrası yaptığı açıklamada, "Hunter Biden aleyhinde beş yıldır devam eden suçlamalar çözüldü. Hunter, bir savunma anlaşması uyarınca, vadesi geçen iki vergi borcu ödemesi suçlamalarını sorumlu bir şekilde kabul edecek ve üstlenecek. Hunter'ın hayatının çalkantılı ve bağımlı olduğu bir dönemde yaptığı bu hataların sorumluluğunu almanın önemli olduğuna inandığını biliyorum. Kendisi de iyileşmeyi ve hayatında ilerlemeyi dört gözle bekliyor" dedi.

Mahkeme kayıtlarına göre Hunter Biden, 2017 ve 2018'de 1,5 milyon doları aşan vergilendirilebilir gelir elde etti, ancak o yıllarda 100 bin doları aşan borcu olmasına rağmen gelir vergisi ödemedi.