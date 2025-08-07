ABD Başkanı Donald Trump açıklamalarda bulunuyor!

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya-Ukrayna savaşı başta olmak üzere gündeme ilişkin açıklamalarda bulunuyor.

AHaber CANLI YAYIN

Trump'ın açıklamalarından öne çıkanlar...

1-2 yıl sonrasında bu ülkede hiç görmediğimiz bir yatırım patlaması göreceğiz. Orta Doğu'da Birleşik Arap Emirlikleri ile de görüştüm. Bir yıl önce Amerika ölmek üzere olan bir ülkeydi ama şu anda en başarılı ülkelerden biriyiz.