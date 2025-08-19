ABD Başkanı Donald Trump: Putin'i aradım, üçlü görüşme olabilir
ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve Avrupalı liderlerle yaptığı görüşme sırasında Rusya Başkanı Vladimir Putin'i aradı. Trump, Truth Social sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Putin'i aradım, üçlü görüşme olabilir." dedi.
Alman Bild gazetesinin haberine göre Trump, Zelenskiy, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ve Avrupalı liderler ile yaptığı toplantısını bölerek, Putin ile bir telefon görüşmesi yaptı.
"ÜÇLÜ GÖRÜŞME OLABİLİR"
Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social sosyal medya platformundaki hesabından, Beyaz Saray'da gerçekleşen zirveye ilişkin paylaşım yaptı.
Görüşmenin hemen ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i telefonla aradığını belirten Trump, üçlü görüşmenin olabileceğini ifade etti.