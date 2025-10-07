ABD Başkanı Donald Trump’tan Gazze açıklaması: Anlaşmaya çok yakınız

ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'de ateşkes sürecine ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Trump "Sadece Gazze'de değil, Orta Doğu'da da barışa kavuşma ihtimalimiz olduğunu düşünüyorum" dedi.

Donald Trump, İsrail'in anlaşma sonrası Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına devam etmeyeceğine dair nasıl bir garanti verebileceğine ilişkin bir soruya, "Herkesin anlaşmaya uymasını sağlamak için elimizden gelen her şeyi yapacağız" ifadelerini kullandı.