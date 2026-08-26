ABD Başkanı Donald Trump’tan İran açıklaması: Savaş çok yakında sona erecek

İran 'la savaşın gidişatını değerlendiren Trump, bu süreçte iyi durumda ve Hürmüz Boğazı konusunda istedikleri noktaya yakın olduklarını ifade etti.

ABD'nin İran'ın nükleer silah üretmesine asla izin vermeyeceğini kaydeden Trump, "Bu durumun çok yakında sona ereceğini düşünüyorum. Venezuela'da zafer kazandık ve çok yakında burada da büyük bir zafer kazanacağız." değerlendirmesini yaptı.

"HÜRMÜZ BOĞAZI'NDAN ABD'NİN İZİN VERDİĞİ GEMİLER GEÇEBİLİYOR"

ABD Donanmasının Hürmüz Boğazı'nda tam kontrole sahip olduğunu savunan Trump, boğazdaki tüm mayınların da dün itibarıyla tamamen temizlendiğini belirtti.