ABD Başkanı Donald Trump'tan İran'a anlaşma tehdidi: Eğer yapmazlarsa savaş yeniden başlar
ABD Başkanı Donald Trump: "Anlaşmayı imzalayacaklarını düşünüyorum. Eğer yapmazlarsa da sorun değil. O zaman süreci yeniden başlatmak zorunda kalacağız. Ama biz kaybetmeyiz. Dünyanın en güçlü ordusuna sahibiz."
ABD Başkanı Donald Trump: "Anlaşmayı imzalayacaklarını düşünüyorum. Eğer yapmazlarsa da sorun değil. O zaman süreci yeniden başlatmak zorunda kalacağız. Ama biz kaybetmeyiz. Dünyanın en güçlü ordusuna sahibiz."
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