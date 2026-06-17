ABD Başkanı Donald Trump’tan İran’a anlaşma tehdidi: Eğer yapmazlarsa savaş yeniden başlar

ABD Başkanı Donald Trump: "Anlaşmayı imzalayacaklarını düşünüyorum. Eğer yapmazlarsa da sorun değil. O zaman süreci yeniden başlatmak zorunda kalacağız. Ama biz kaybetmeyiz. Dünyanın en güçlü ordusuna sahibiz."

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör