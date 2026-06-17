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  • ABD Başkanı Donald Trump'tan İran'a anlaşma tehdidi: Eğer yapmazlarsa savaş yeniden başlar

ABD Başkanı Donald Trump'tan İran'a anlaşma tehdidi: Eğer yapmazlarsa savaş yeniden başlar

ABD Başkanı Donald Trump: "Anlaşmayı imzalayacaklarını düşünüyorum. Eğer yapmazlarsa da sorun değil. O zaman süreci yeniden başlatmak zorunda kalacağız. Ama biz kaybetmeyiz. Dünyanın en güçlü ordusuna sahibiz."

ABD Başkanı Donald Trump’tan İran’a anlaşma tehdidi: Eğer yapmazlarsa savaş yeniden başlar
İHA

ABD Başkanı Donald Trump: "Anlaşmayı imzalayacaklarını düşünüyorum. Eğer yapmazlarsa da sorun değil. O zaman süreci yeniden başlatmak zorunda kalacağız. Ama biz kaybetmeyiz. Dünyanın en güçlü ordusuna sahibiz."

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Haber Girişi Uğur Birdal - Editör

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