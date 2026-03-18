ABD Başkanı Donald Trump’tan müttefiklere sert sözler: “Aptallar!”

Trump, kendisine ait sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yaptığı paylaşımda, İran konusunda destek vermeyen Batılı müttefikleri hedef aldı.

ABD Başkanı, bazı ülkeler için "aptallar" ifadesini kullanarak sert bir çıkış yaptı.

İRAN MESAJI

Trump paylaşımında, İran'ın "terörün bir numaralı devlet destekçisi" olarak görüldüğünü savundu.

"İran terör devletinin kalanını 'tamamen ortadan kaldırırsak' ve onu kullanan ülkeleri sözde 'boğazdan' sorumlu tutsak ne olurdu acaba? Bu, tepkisiz 'müttefiklerimizin' bazılarını çok hızlı bir şekilde harekete geçirirdi" ifadelerini kullandı. Bir diğer paylaşımında ise destek vermeyen ülkelere "aptallar" diyen Trump, "Unutmayın, dışarıdaki tüm o mutlak 'aptallar' için, İran herkes tarafından terörün bir numaralı devlet destekçisi olarak kabul ediliyor" dedi.