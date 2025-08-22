ABD Başkanı Donald Trump'tan Rusya-Ukrayna savaşı açıklaması! "2 hafta içinde göreceğiz"

Son dakika haberi... ABD Başkanı Donald Trump merakla beklenen açıklamasını yaptı. Trump yaptığı açıklamada, "Önümüzdeki iki hafta içinde Rusya-Ukrayna Savaşı'nın nereye gideceğini göreceğiz" ifadelerini kullandı.

Rusya ve Ukrayna konusunda hangi yönde hareket edeceğimize karar vereceğiz. Savaşı şimdiye kadar çözeriz diye düşünmüştüm ama aralarında çok fazla öfke var.

"Önümüzdeki iki haftada Ukrayna'da savaşın nereye gideceğini göreceğiz. Putin'e ne kadar süre vereceğimize bakacağız.

"BELKİ DE 'BU SİZİN SAVAŞINIZ' DERİM"

Rusya'ya ilişkin kararım önemli olacak. Yaptırımlar, gümrük vergileri ya da hiçbir önlem almamayı tercih ederim. Belki de 'bu sizin savaşınız' derim."

AÇIKLAMA MERAKLA BEKLENİYORDU

Detayları A Haber muhabiri İrfan Sapmaz aktardı. Trump'ın yapacağı açıklamanın merakla beklendiğini belirten Sapmaz'ın açıklamaları şöyle: "Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump Ukrayna-Rusya savaşı ile ilgili yaptığı son açıklamada 'Ukrayna'nın sadece savunmada kalarak kazanma şansı yok' ifadeleriyle dikkat çekici bir çıkış yaptı. Trump'ın bu sözleri Ukrayna'nın Rusya'ya karşı daha saldırgan bir strateji izlemesine gerektiği yönünde bir mesaj olarak değerlendiriliyor. Başkan Trump'ın Ukrayna konusundaki bu yeni değerlendirmesi ABD'nin savaş stratejisini olası bir değişikliği işaret edebileceği yönünde yorumladı. Trump'ın bugün saat 19:00'da Türkiye saatiyle yapacağı açıklama merakla bekleniyor."