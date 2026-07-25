ABD Başkanı Donald Trump'tan şaşırtan açıklama: Seçimlerde bir kez daha aday olacağım

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray Muhabirleri Derneğinin (WHCA) başkent Washington'daki Waldorf Astoria otelde düzenlenen yemeğinde konuştu. İlki 25 Nisan'da yapılan ve silahlı saldırı nedeniyle yarıda kesilen etkinliğin bugünkü programına yeniden katılan Trump, önce şaka olduğunu söylediği dördüncü kez başkanlık adaylığı konusunu konuşmasını bitirirken tekrar dile getirdi.

Trump, "ABD başkanlığına dördüncü kez aday olma niyetim var. Resmi bir adım atacağım. Aslında sanırım bunu zaten yaptım; üç kez kazandım, şimdi bunu tekrar yapacağım." ifadelerine yer verdi.

Konuya, "Basına ne kadar önem verdiğimi göstermek ve reytinglerinizi kurtarmak adına bir duyuru yapmaktan memnuniyet duyuyorum." sözleriyle giren Trump, yeniden başkanlığa adaylığını açıklamasının salondaki gazeteciler için "bir nevi özel haber niteliğinde" olduğunu söyledi.